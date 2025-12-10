Farándula

Rodner Figueroa comparte importante anuncio que involucra su carrera profesional

En un nuevo capítulo de su carrera, el presentador venezolano se embarca en una nueva era para su espacio en YouTube

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 05:10 pm
Rodner Figueroa comparte importante anuncio que involucra su carrera profesional
Suscríbete a nuestros canales

El presentador venezolano, Rodner Figueroa brinda entretenimiento a través de su podcast ‘Cara a Cara con Rodner’, luego de su salida abrupta de Telemundo que, a pesar de contar con una ventana para dirigirse a su audiencia no se quedó de manos cruzadas y se aventuró en un proyecto para YouTube.

NOTAS RELACIONADAS

Ahora, el presentador se abre camino en una nueva etapa de su carrera profesional, en la cual quiere llegar a más personas y ofrecer ayuda por medio de su podcast. Con tres años en emisión, se ha convertido en el número 1 de habla hispana en Estados Unidos con más de 70 millones de visualizaciones.

Rodner Figueroa se aventura en una nueva etapa

Con un respaldo avasallante en redes sociales a través de su formato de entrevistas, Rodner Figueroa compartió la grata noticia de su nueva etapa profesional que lo tiene “súper contento”.

“He decidido, a partir de hoy, comenzar una nueva etapa. En ella voy a invitar a expertos que nos den herramientas y consejos útiles para que seamos más felices… Mi pódcast va a inspirarte para que no te rindas, para que luches por tus sueños, alcances la felicidad, no tires la toalla y vayas por esa mejor versión de ti”, explicó.

Un espacio transformador

Por años Rodner Figueroa contó con una ventana como conductor a través de las cadenas de Telemundo y Univisión, sin embargo, su salida lo dejó en el limbo y sin trabajo. Su visión de incursionar en otras plataformas lo llevó a YouTube con su espacio de entrevistas a personalidades del medio artístico.

“Comencé de cero y en poco menos de tres años, soy el número uno. Sí, y lo digo con humildad y agradecimiento. Cara a cara con Rodner se ha convertido en el pódcast número uno”, resaltó.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula