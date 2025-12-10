Rodner Figueroa comparte importante anuncio que involucra su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

El presentador venezolano, Rodner Figueroa brinda entretenimiento a través de su podcast ‘Cara a Cara con Rodner’, luego de su salida abrupta de Telemundo que, a pesar de contar con una ventana para dirigirse a su audiencia no se quedó de manos cruzadas y se aventuró en un proyecto para YouTube.

Ahora, el presentador se abre camino en una nueva etapa de su carrera profesional, en la cual quiere llegar a más personas y ofrecer ayuda por medio de su podcast. Con tres años en emisión, se ha convertido en el número 1 de habla hispana en Estados Unidos con más de 70 millones de visualizaciones.

Rodner Figueroa se aventura en una nueva etapa

Con un respaldo avasallante en redes sociales a través de su formato de entrevistas, Rodner Figueroa compartió la grata noticia de su nueva etapa profesional que lo tiene “súper contento”.

“He decidido, a partir de hoy, comenzar una nueva etapa. En ella voy a invitar a expertos que nos den herramientas y consejos útiles para que seamos más felices… Mi pódcast va a inspirarte para que no te rindas, para que luches por tus sueños, alcances la felicidad, no tires la toalla y vayas por esa mejor versión de ti”, explicó.

Un espacio transformador

Por años Rodner Figueroa contó con una ventana como conductor a través de las cadenas de Telemundo y Univisión, sin embargo, su salida lo dejó en el limbo y sin trabajo. Su visión de incursionar en otras plataformas lo llevó a YouTube con su espacio de entrevistas a personalidades del medio artístico.

“Comencé de cero y en poco menos de tres años, soy el número uno. Sí, y lo digo con humildad y agradecimiento. Cara a cara con Rodner se ha convertido en el pódcast número uno”, resaltó.