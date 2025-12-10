Duelo en la cima de la NBA: ¿Podrán los Suns frenar la racha del Thunder?

Suscríbete a nuestros canales

El actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder (OKC), se prepara para recibir a los Phoenix Suns en un emocionante enfrentamiento de la Conferencia Oeste. OKC ha demostrado ser el mejor equipo de la liga por un amplio margen, consolidando una trayectoria fenomenal en la temporada regular. La pregunta clave es si los Suns, que continúan jugando sin su líder Booker, podrán ofrecer una resistencia seria ante el equipo más dominante del momento.

Oklahoma City Thunder: Una fuerza imparable

El equipo de Oklahoma City se encuentra en una forma espectacular, sumando 23 victorias en 24 partidos de la temporada actual, incluyendo una impresionante racha de 10 victorias consecutivas. Su fortaleza se basa en un ataque equilibrado y una defensa efectiva que les permite superar consistentemente los 122 puntos de promedio por partido.

Recientemente, OKC demostró su profundidad al vencer a Utah (131-101) incluso dando descanso a Shai, con Holmgren y Williams asumiendo el protagonismo y anotando 25 puntos cada uno. Su enfoque en el desarrollo de jóvenes y la distribución de la carga de juego les otorga una ventaja significativa.

Phoenix Suns: Sorprendiendo sin su estrella

Los Phoenix Suns han mostrado resultados más inestables con seis victorias y cuatro derrotas en sus últimos diez juegos, pero consistentemente anotan más de 106 puntos. A pesar de la ausencia de Booker, el equipo ha sorprendido, logrando una victoria importante como visitante ante los poderosos Minnesota Timberwolves (108-105).

El éxito de Phoenix se debe a la habilidad individual y el creciente nivel de sus jugadores de rol, aunque la defensa bajo el aro sigue siendo un punto vulnerable contra oponentes fuertes.

Estadísticas y predicciones clave de MeridianoBet

Históricamente, OKC domina el H2H con 33 victorias frente a 15 de Phoenix en 48 partidos. Las tendencias recientes sugieren que:

Puntuación Total: Se espera un juego de alta anotación, dado que OKC ha marcado más de 122.5 puntos en sus últimos 5 partidos seguidos.

Hándicap: A pesar de la superioridad de OKC, los Suns han cubierto un hándicap de +19.5 puntos en 20 de sus últimos 21 juegos.

El consenso general apunta a una victoria contundente de Oklahoma City Thunder (-952), dada su racha ganadora y su superioridad general como el equipo más fuerte de la liga.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González