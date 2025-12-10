MLB: Ronald Acuña Jr busca números redondos en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la superestrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr, no pudo jugar completo la temporada 2025 de las Grandes Ligas, logró terminar el año con un buen promedio ofensivo de .290 (98 hits) con 21 jonrones y 42 carreras remolcadas para alzarse con el premio Regreso de Año de la Liga Nacional.

Esos números le permitieron quedar sumamente cerca de algunas cifras redondas en su carrera de ocho temporadas en Las Mayores.

“El Abusador” está a 87 imparables de alcanzar los 1000, a 14 vuelacercas de los 200, a 41 remolcadas de las 500 y 45 anotadas de las 700.

Si nos dejamos llevar por su promedio en cada campaña en el show, Acuña Jr pudiera alcanzar todas esas estadísticas en el propio 2026, zafra que le servirá al venezolano para demostrar nuevamente todo su potencial al cien por ciento de sus condiciones físicas.

El sabanero, quien está próximo a cumplir los 28 años de edad el 18 de diciembre, tiene 817 juegos de por vida en la MLB, con un average vitalicio de .289 con 205 bases robadas. En su currículum tiene un Novato del Año (2018), MVP (2023), 5 Juegos de Estrellas y tres Bates de Plata.

Su ritmo y su edad, proyectan a Ronald a terminar su carrera entre la élite de los jugadores venezolanos en la historia del beisbol.

En estos momentos, Acuña Jr está viendo acción con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En 8 compromisos, batea .310 (9 inatrapables) con dos cuadrangulares y cuatro carreras impulsadas.