La firma de Edwin Díaz con los Dodgers podría hacer que Juan Soto rescinda del contrato más caro de la historia

El cerrador boricua reforzará el bullpen de los bicampeones de la MLB

Por

Neyken Vegas
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 04:13 pm
Recientemente se dio a conocer una noticia que simplemente ratificó el poderío económico que tienen los Dodgers de Los, organización que se hizo con los servicios del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. No obstante, está contratación puede traer noticias negativas, para los Mets de Nueva York en relación a Juan Soto.

Díaz acordó con los bicampeones de la Serie Mundial una firma por tres años y 69 millones de dólares, un récord, para un taponero en Las Mayores.

La firma de Edwin Díaz puede hacer que Juan Soto rescinda de su millonario contrato:

No obstante, la noticia no es el buen contrato de Edwin, sino que su desvinculo de la novena de la Gran Manzana, puede hacer que el dominicano Juan Soto opte por rescindir de su superlativo acuerdo con los metropolitanos.

Esto debido a que según el periodista Mark Gooden, Soto podría considerar seriamente la cláusula que indica que en el roster de 26 peloteros, debe haber, al menos un 39% de jugadores hispanos, en un momento dado. Por ende, es algo que la organización de los Mets debe hacerle seguimiento.

El contrato de Soto es el más lucrativo en la historia de los deportes, motivado a que superó los 700 millones de dólares por un periodo de 15 zafras. Esto quiere decir, que sería un riesgo, para el dominicano optar por la opción de rescindir, si llega a tener la oportunidad.

 

