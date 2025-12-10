LVBP

LVBP: Tiburones suman a su roster un brazo de calidad MVP

Ricardo Pinto listo para debutar en la temporada 2025-2026

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 04:14 pm
Foto: Cortesía
El conjunto de los Tiburones de La Guaira realizó movimientos en su roster para la novena semana de campeonato donde destaca la incorporación del lanzador derecho y MVP de la final de la campaña 2023-2024, Ricardo Pinto.

Los escualos dejaron fuera de su roster a los lanzadores Ángel Hernández y Keywill Cedeño, sumado al antesalista Maikel García, quien se lastimó el tendón de la corva el pasado domingo en Maracay.

Junto a Pinto, entraron también el también grandeliga Edgardo Henriquéz y el infielder Kelvin Melean.

 

Pinto dejó efectividad de 5.71 en la campaña anterior, lanzó durante 41 innings, con 41 ponches y 19 boletos negociados para un WHIP de 1.73 y récord de 5-2 en 10 presentaciones.

Miércoles 10 de Diciembre de 2025
