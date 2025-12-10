Champions League: UEFA impondrá sanciones por hechos ocurridos en el partido de Barcelona y Eintracht de Frankfurt

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona pudo cumplir con el objetivo trazado el pasado 9 de diciembre en la Champions League contra el Eintracht de Frankfurt, al que derrotó en el Spotify Camp Nou con marcador de 2-1.

Este encuentro tenía muchos focos sobre sí por distintas razones, más allá de los puntos que estaban en juego y de las urgencias culé en la tabla de posiciones. Algo que marcaba el duelo en la lista de lo importante era por el recuerdo de lo ocurrido hace tres años, después de que los aficionados alemanes invadiesen el Camp Nou en uno de los capítulos más surrealistas de la historia del club blaugrana.

En aquella ocasión, en 2022, el equipo alemán eliminó a los culés en Europa League, con el dolor adicional de lo que significó ver su estadio lleno de aficionados rivales, con las sospechas que socios de la institución vendieron sus boletos para aquel acto vergonzoso.

Lo cierto es que para este cotejo los catalanes pudieron resarcirse de aquella ocasión sobre el terreno de juego, aunque en esta oportunidad en el recuento también quedarían sucesos rechazables y en los que podría intervenir la propia UEFA.

Eintracht de Frankfurt se arriesga a una sanción de la UEFA

Los seguidores de la oncena alemana quisieron repetir las escenas de 2022, encontrando del lado blaugrana varias medidas de seguridad para evitarlo. Por ejemplo, tan solo 2.300 personas pudieron acceder a las instalaciones en la zona reservada para la afición visitante. Incluso, cuenta Sport que: "a pesar de que no tenían permiso para sentarse en las localidades de los socios blaugranas, un millar de ellos se desplazaron a Barcelona sin entrada".

Ahora bien, los hechos que seguramente logren la intervención de la UEFA tienen entre los señalados a los que lograron ingresar al recinto culé con su respectiva entrada, quienes habrían sido protagonistas de conductas sancionables.

Particularmente, un gran número de esos aficionados quedaron registrados en video con lanzamientos de objetos y vasos de cervezas, comportamiento que se hizo una constante durante todo el encuentro, al punto además de encender bengalas después de esquivar los controles de seguridad.

En Sport se añadió que: "Una de ellas fue lanzada a la zona de aficionados del Barça, aunque, por suerte, no hubo que lamentar heridos. La actitud incívica de los germanos etilizados provocó varios altercados en las gradas".

Los hechos serán revisados

El mismo portal catalán describe que los incidentes no pasaron debajo de la mesa y desde luego menos para el máximo organismo del fútbol europeo. Apuntan que el delegado del partido redactó "un minucioso y muy conciso informe" sobre los distintos hechos acontecidos, que serán remitidos al Comité de Disciplina de la UEFA.

Todo lo escrito en el informe va desde la precisión del tipo de objetos lanzados, la cantidad lanzados, el sector del campo hasta el lugar en los que cayeron.

Con todo esto sobre la mesa y con el adicional de los distintos antecedentes que ya tienen guardados los aficionados del Eintracht de Frankfurt: "la UEFA le impondrá una dura sanción para las competiciones europeas".