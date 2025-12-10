Furia de reinas: Alicia Machado y Jacqueline Aguilera se enfrentan públicamente

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, vuelve a la crítica pública tras sus fuertes declaraciones en redes sociales, donde tildó de “damas de compañía” a Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, desatando la furia de los internautas y hasta de sus colegas.

En una transmisión en vivo, la maracayera afirmó que, ambas Miss Universo ganaron la corona gracias al hecho de acostarse con Donald Trump, quien en aquel momento era el director del máximo concurso.

Luego de estas afirmaciones, Jacqueline Aguilera salió al paso para defender a ambas reinas y, por supuesto, darle hasta con el tobo a quien fue su compañera de reinado hace 30 años exactamente.

Polémicas declaraciones de Alicia Machado

Todo comenzó cuando Machado apoyó el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, quien se coronó como la Miss Universo 2025 en medio de un escandaloso certamen. Para la exreina de belleza, Bosch merecía el premio por su arduo trabajo.

Alicia también destacó que, la joven fue preparada por Osmel Sousa, el mismo que la preparó a ella, por lo que el mundo debería estar agradecido con el majestuoso trabajo que realizó el ‘Zar de la Belleza’ durante los años que estuvo al frente de la Organización Miss Venezuela.

Tras haber expresado su respaldo a Fátima, la también actriz apuntó que, Dayana y Stefanía tuvieron aventuras entre sábanas que las ayudaron a coronarse como las reinas universales de los años 2008 y 2009, respectivamente, opinión que no fue aceptada por la mayoría.

Jacqueline y Alicia no dan tregua

Cuando se viralizó el video no solo los usuarios comentaron su punto de vista. Aguilera, quien fue Miss Venezuela Mundo en 1995, compartiendo escenario con Alicia, rechazó categóricamente las acusaciones de su excompañera.

“Que feo hablar así de otras mujeres y de otras venezolanas y ponerlas en entredicho. Muy mal Joseph Alicia, deberías retractarte”, escribió Aguilera en Instagram.

Esto no quedó ahí y en un nuevo live, Machado sacudió a Jacqueline: “La Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mie$@! Con lo que me importa. Esa sí ha sido una tremenda fracasada”.

“En fin, querida. Toda la vida me has caído como una patada en una t*ta a las tres de la mañana. ¡Bendito sea el creador! (…) acuérdate que la gente de TikTok es un poquito más violenta”, añadió entre risas.