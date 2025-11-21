Miss Universo 2025: Fátima Bosch le dedica su corona a Osmel Sousa

Suscríbete a nuestros canales

Tras la coronación de la nueva Miss Universo, Fátima Bosch dedicó su triunfo a Osmel Sousa, conocido como ‘El Zar de la Belleza’, quien predijo horas antes del resultado final, el top 2 del certamen internacional.

En una de sus primeras declaraciones para medios mexicanos la nueva soberana de la belleza universal, se mostró emotivo al hablar del experto y cómo fue fundamental para lograr su sueño de ser reina.

Fátima Bosch reveló que Osmel fue la primera persona que vio en ella el ángel de reina y, además, confió plenamente en su participación, tanto en el Miss Universo México, y ahora en el Miss Universo.

“Esta corona se la quiero dedicar a don Osmel Sousa al ‘Zar de la belleza’, él fue quien me descubrió, él fue quien creyó en mí, vio algo especial en mí cuando ni siquiera yo lo veía, él me dio todos los consejos”, indicó.

Además, le expresó todo su cariño y el profundo agradecimiento que siente por haber formado parte de su victoria.

¡Osmel Sousa sabía de la tramoya!

Antes de finalizar el certamen de belleza, el cubano con nacionalidad venezolana afirmó en redes sociales afirmó que la representante de Tailandia, Praveenar Singh, y la mexicana, Fátima Bosch, quedarían de manos.

Su afirmación se hizo realidad cuando el presentador de la ceremonia anunció a Miss México como la sucesora de Victoria Kjær Theilvig.

Sin embargo, el estilista venezolano Franklin Salomón, sentenció en un video que Sousa “sabía de la tramoya” que se avecinaba.

“Por ahí acabo de ver al señor Osmel Sousa diciendo que esto era lo que él decía, no es que lo que tú decías era lo que tú decías Osmel, sino que tú conoces la tramoya de los concursos de belleza”, sentenció.