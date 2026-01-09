¿Maluma y su pareja discutiendo en público? Esto se conoce

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Maluma y su pareja Susana Gómez, es foco de comentarios en redes sociales por un video de ambos según sosteniendo una acalorada discusión. En un clip que corre por en el internet, ambos estaban en el rincón de una discoteca.

Polémico video

En el clip aparece Susana muy seria y con cara de pocos amigos, escuchando al intérprete de “Borró Cassette”, decirle palabras y caminar para dejarla atrás. Una situación que el público ha catalogado como escena de conflicto.

Gómez que tiene junto a Maluma una hermosa hija llamada París, queda impresionada con la conducta del colombiano, quien es uno de los artistas más respetados y exitosos del momento en el género urbano.

Internautas no han tardado en comentar el clip en defensa de la pareja, asegurando que es totalmente normal en una relación tener diferencias o un pequeño debate en público.

“Normal eso pasa en todas las parejas”, “Pasa en todas las parejas del mundo”, “Déjenlo vivir tranquilo, él tiene derecho a vivir su vida normal”, “Son pareja, conviven, pelean, se aman también”, son algunas de las opiniones.

Hasta el momento el artista no se ha pronunciado por el corto clip.

Un gran amor

Para la estrella paisa el amor de su familia es lo más importante, en su perfil de Instagram siempre presume el profundo cariño y respeto que tiene por Susana.

En la playa, viajes, cenando y en la intimidad de su hogar, han sido algunos de los momentos que Maluma ha posteado con su pareja.