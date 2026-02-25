Adiós al Tropicana Field: Los Rays dan un paso gigante hacia su nuevo estadio

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine el futuro del beisbol en Florida, el gobernador Ron DeSantis y su gabinete acordaron este martes otorgar al Hillsborough College un terreno estatal de 22 acres (unas 49 hectáreas) en Tampa. El objetivo es claro: convertir este espacio en la sede del nuevo y ambicioso estadio de los Rays de Tampa Bay.

Este acuerdo llega apenas un mes después de que los propietarios del equipo firmaran un memorando de entendimiento para desarrollar no solo un parque de pelota, sino un distrito de entretenimiento de uso mixto dentro del campus universitario, que incluiría la renovación de diversas instalaciones académicas.

Ubicación estratégica y cláusulas de cumplimiento

La propiedad en cuestión goza de una ubicación privilegiada para el fanático del deporte. Se encuentra adyacente a las instalaciones de entrenamiento primaveral de los Yankees de Nueva York y justo al otro lado de la carretera del Estadio Raymond James, hogar de los Buccaneers en la NFL.

Sin embargo, el Estado ha impuesto condiciones estrictas para asegurar que el proyecto no quede en el papel. Según el acta del Gabinete, Florida se reserva el derecho de recuperar el terreno si los "componentes" del nuevo estadio no están presentes o en construcción dentro de los cinco años posteriores a la transferencia de la tierra.

“Este es, sin duda, un gran momento para Tampa Bay. Los Rays están plenamente comprometidos para darle vida a esta visión y servir a nuestra región por las generaciones venideras”, afirmó Ken Babby, director ejecutivo del equipo.

Financiamiento: El reto de los mil millones

A principios de este mes, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, se unió a DeSantis en Tampa para respaldar públicamente la iniciativa. La organización de los Rays espera que el inmueble esté listo en un plazo de tres años, marcando una transición acelerada hacia su nueva identidad en Tampa.

En cuanto a la billetera, las reglas están claras:

El equipo: Los Rays se han comprometido a cubrir al menos el 50% del costo total .

El sector público: El resto de los fondos deberá ser gestionado entre la ciudad de Tampa y el condado de Hillsborough.

El estado: El gobernador DeSantis fue enfático al declarar que el estado de Florida no financiará directamente la construcción del estadio.

El fin de la era del Tropicana Field

Desde su nacimiento en 1998, los Rays han llamado hogar al Tropicana Field en San Petersburgo. No obstante, la relación con el "Trop" ha sido complicada, especialmente tras los graves daños sufridos por el domo durante el reciente paso de un huracán, lo que obligó al equipo a mudarse temporalmente al Steinbrenner Field de los Yankees para la temporada 2025.

Aunque el equipo regresará al Tropicana Field esta temporada y su contrato de arrendamiento se extiende hasta 2028, el fracaso de un proyecto de reurbanización previo de 1.300 millones de dólares en San Petersburgo aceleró la búsqueda de horizontes. Bajo el mando del grupo propietario liderado por Patrick Zalupski, quien adquirió la franquicia en septiembre pasado, los Rays parecen haber encontrado en Tampa el salvavidas necesario para garantizar su futuro en las Grandes Ligas.