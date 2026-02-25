Surgen nuevas fotos de Pedro Pascal acaramelado con su supuesto novio

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos días salió a la luz nuevas fotografías de Pedro Pascal con Rafael Olarra que revelaría una supuesta relación homosexual. Ahora, los paparazis han capturado a la pareja en un paseo un poco romántico.

En medio de rumores de una posible relación, el protagonista de The Last Us y el director creativo de Faena fueron sorprendido mientras caminaban por un vecindario de Los Ángeles, California. Los caballeros parecían disfrutar de su alrededor mientras vestían ropa deportiva.

Ambos no se sintieron intimidados por la presencia de los camarógrafos, continuando su rutina sin mucho escándalo. Durante el paseo se mostraron cómplices de una charla amena y momentos de cercanía que se evidencia en el material difundido por TMZ en sus redes sociales.

Pedro Pascal y Rafael Olarra disfrutan de San Valentín

Durante el fin de semana de San Valentín, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron fotografiados en Nueva York, en un encuentro que incluyó un almuerzo en un exclusivo restaurante y terminó en una salida al cine para ver “Cumbres Borrascosas”, la nueva cinta de Margot Robbie y Jacob Elordi.

Las imágenes muestran a los dos dentro de la sala acaramelados y una cercanía fuera de lo aceptado por amigos. Incluso, el actor recostó su cabeza en el hombro de su compañero.

Además, horas antes en su recorrido por las calles de la ciudad se ve al argentino abrazar a Pedro, a pesar de percatarse de la presencia de los paparazis.

¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra es un director de arte y creativo, conocido por haber sido pareja del actor británico Luke Evans durante un año. Gracias a su trabajo ha llegado a colaborar con figuras de la talla del fotógrafo Mario Testino, y dirigir campañas para Vogue y Vanity Fair.

Actualmente es la mente creativa de la cadena de hoteles FAENA, encargado de la imagen estética y visual de lujos y espacio.