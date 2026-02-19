Destapan posible relación homosexual de Pedro Pascal

Suscríbete a nuestros canales

El protagonista de “The Last Us” Pedro Pascal fue sorprendido en una cita romántica con Rafael Olarra, reconocido director creativo de FAENA; las fotografías de ambos han puesto en tela de juicio la sexualidad del actor de origen chileno.

Durante el fin de semana de San Valentín, Pascal y Rafael fueron captados en Nueva York, en un encuentro que incluyó un almuerzo en un exclusivo restaurante y terminó en una salida al cine para ver “Cumbres Borrascosas”, la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi.

Las fotografías muestran a los dos dentro de la sala acaramelados y una cercanía fuera de lo aceptado por amigos. Incluso, el actor recostó su cabeza en el hombro de su compañero.

Además, horas antes en su recorrido por las calles de la ciudad se ve al argentino abrazar a Pedro, a pesar de percatarse de la presencia de los paparazis. Cabe acotar que las imágenes fueron publicadas por el portal TMZ.

¿Pedro Pascal es gay?

Pedro Pascal ha sido meticuloso al momento de hablar de vida privada, manteniendo en absoluto hermetismo su orientación sexual. Desde que su imagen se popularizó en Hollywood, usuarios han debatido sobre el tema y ponen en tela de juicio su gusto por las mujeres.

Sin embargo, a pesar de los constante rumores que lo asocian con hombres, el actor no ha salido ha desmentir. En este sentido, sus fans han pedido no ponerle una etiqueta sin una confirmación.

Él es el posible novio de Pedro Pascal

Rafael Olarra es un director de arte y creativo, conocido por haber sido pareja del actor británico Luke Evans durante un año. Gracias a su trabajo ha llegado a colaborar con figuras de la talla del fotógrafo Mario Testino, y dirigir campañas para Vogue y Vanity Fair.

Actualmente es la mente creativa de la cadena de hoteles FAENA, encargado de la imagen estética y visual de lujos y espacio.