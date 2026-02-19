Fan de Laura Pausini cruza los límites y le toca un seno

La reconocida cantante italiana, Laura Pausini, se convirtió en tendencia en redes sociales tras vivir un episodio incómodo con un fan mientras se tomaba fotografías con seguidores durante un paseo por calles italianas.
El video del incidente, ya circula en plataformas como Instagram y TikTok y enfureció a quienes siguen a la icónica artista.
El incómodo momento que vivió Laura Pausini
En el breve clip se ve a Pausini accediendo primero a fotografiarse con admiradores. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los seguidores cruzó los límites del respeto físico al intentar acercarse demasiado y tocar el busto de la artista durante la toma de la foto.
La cantante, inmediatamente, dio un paso atrás y su expresión facial evidenció incomodidad y sorpresa por el gesto. A pesar de ello, decidió continuar con la foto, aunque su postura corporal mostró claramente que la situación no le resultó agradable pese a que el chico pidió disculpas.
Reacciones divididas
El momento se volvió viral en pocas horas. Mientras algunos usuarios de redes sociales defendieron a Pausini y criticaron abiertamente el comportamiento del fan considerándolo una falta de respeto, otros utilizaron la situación para advertir sobre la importancia de respetar.
“La reacción de Pausini fue profesional, pero es un recordatorio de que el respeto debe ir siempre primero”, escribió un usuario en X (antes Twitter). Otro comentario destacaba: “Una foto no justifica cruzar la línea con nadie, menos con una artista que da siempre cariño a sus fans”.