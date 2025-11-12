Laura Pausini se reúne con el papa León XIV y descubre que él es fan suyo

Suscríbete a nuestros canales

En una inesperada visita a Roma, Laura Pausini, fue recibida este miércoles en el corazón del Vaticano por el papa León XIV, quien ¡reveló ser su fan declarado! El encuentro, lleno de cordialidad y alguna que otra confidencia, se realizó bajo un aire relajado y humano.

La intérprete italiana, colmada de éxitos y reconocimientos internacionales desde que ganó el festival de San Remo a los 17 años, entró al salón de audiencias de la Santa Sede con paso firme y emoción contenida.

El fanatismo del papa León XIV por Laura Pausini

Según relatan los medios presentes, el papa León XIV le dijo con cercanía que la ha seguido “desde 1993” cuando ella ganó aquel festival; una confesión que no suele escucharse en tales escenarios.

Pausini respondió compartiendo un momento de gratitud y habló con el Pontífice en español, evocó su primera actuación en Perú cuando tenía apenas 25 años, y entregó dos regalos muy significativos.

El primero fue una placa de “Billboard Women in Music” y el segundo una pieza inédita de su interpretación de “Fratello Sole, Sorella Luna”, inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís.

Por su parte, el papa no solo hizo evidente su admiración, sino que también mencionó divertidamente a su secretario, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna, bromeando que era “el fan más grande, si no del mundo, al menos de América Latina”.

Pausini ratifica su fe

El regalo de la cantante evoca a San Francisco de Asís, y el papa lo vincula con el año jubilar que se celebrará en 2026 en honor al santo, en el marco del 800 aniversario de su muerte.

Como comentó el Pontífice: “Entonces lo elegí a propósito”, refiriéndose a la obra que Pausini entregó. Al culminar la audiencia, la italiana describió su experiencia con emoción y expresó que, se sintió “súper bendecida” por el recibimiento del Sumo Pontífice.