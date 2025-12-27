Golden State Warriors se activan el modo cacería por Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA se ha visto sacudido este sábado tras conocerse que los Golden State Warriors están evaluando seriamente la posibilidad de realizar un movimiento agresivo por el ocho veces All-Star, Anthony Davis.

Según fuentes cercanas a la liga y reportes recientes de insiders como Chris Haynes, la organización de la Bahía ha puesto su mirada en el pívot de los Dallas Mavericks como la pieza definitiva para revitalizar su búsqueda de un nuevo campeonato.

El factor Mavericks: Cooper Flagg y el cambio de rumbo

La situación en Dallas ha dado un giro de 180 grados. Tras el despido del General Manager Nico Harrison y la irrupción del fenómeno novato Cooper Flagg, la franquicia texana parece estar priorizando una reconstrucción total alrededor de su nueva joven estrella. En este escenario, Anthony Davis —quien llegó a los Mavericks en el sonado traspaso por Luka Dončić la temporada pasada— ha dejado de ser considerado "intocable".

Los rumores sugieren que Dallas está dispuesto a utilizar a Davis como moneda de cambio para obtener activos jóvenes y futuras rondas del draft que encajen en la línea de tiempo de Flagg. Esta apertura ha encendido las alarmas en San Francisco, donde la directiva liderada por Mike Dunleavy Jr. busca desesperadamente un ancla defensiva de élite.

La estrategia de los Warriors: ¿Qué hay sobre la mesa?

Para Golden State, la adquisición de Davis no sería sencilla debido a las restricciones salariales del "segundo apron". El contrato de Davis, que asciende a 54.1 millones de dólares esta temporada, requeriría que los Warriors entregaran un paquete significativo. Los nombres de Jonathan Kuminga, quien ha visto reducidos sus minutos recientemente, y piezas veteranas como Andrew Wiggins o incluso Draymond Green, han comenzado a sonar en las posibles simulaciones de intercambio.

Sin embargo, los reportes indican que los Mavericks "no están fascinados" inicialmente con los activos actuales de los Warriors, lo que podría obligar a la inclusión de un tercer equipo en la operación para facilitar la llegada de talento joven a Dallas.