Pareja de leyenda: Jokić y Murray pulverizan un récord histórico de la NBA

Lo que el mundo del baloncesto presenció anoche en el Ball Arena no fue solo una victoria más para los Nuggets; fue una exhibición de sinergia que entrará directamente en los libros de historia. Nikola Jokić y Jamal Murray han grabado sus nombres en un pedestal donde nadie más se había sentado antes, logrando una combinación estadística que desafía la lógica del juego colectivo.

Una cifra sin precedentes: 90/25

Por primera vez en la historia de la NBA, dos compañeros de equipo han logrado combinar más de 90 puntos y 25 asistencias en un mismo partido. Esta hazaña no solo habla de la capacidad anotadora de ambos, sino de su capacidad para generar juego para el resto de sus compañeros, elevando el concepto de "dúo dinámico" a una nueva dimensión.

Para poner esta cifra en perspectiva:

Puntos (90+): Implica que, entre ambos, anotaron casi el equivalente a lo que un equipo promedio de la NBA solía anotar en un partido completo hace apenas una década.

Asistencias (25+): Significa que, además de su propia anotación, fueron responsables directos de al menos 50 a 60 puntos adicionales para el resto del equipo.

La "telepatía" del Joker y Blue Arrow

El sistema de Denver, basado en el bloqueo y continuación (pick and roll) entre un base y un pívot, alcanzó su punto de máxima perfección. Jokić, con su visión de campo de élite, y Murray, con su capacidad para encenderse desde cualquier punto de la pista, demostraron por qué son considerados la pareja más letal de la liga en momentos de presión.

"No es solo que anoten, es que saben exactamente dónde está el otro en cada segundo del reloj", comentaron los analistas tras el encuentro. "Ver a dos jugadores combinar para 25 asistencias mientras anotan 90 puntos es, simplemente, una anomalía estadística".

Un mensaje para el resto de la liga

Con este récord, los Nuggets envían un aviso contundente a sus rivales de la Conferencia Oeste. Mientras Jokić y Murray se mantengan sanos y conectados, Denver posee una potencia ofensiva que ningún esquema defensivo en la historia ha logrado contener con éxito bajo estas cifras.