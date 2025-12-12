NBA: Nikola Jokic retoma su camino al MVP con récord de Kareem Abdul-Jabbar

Suscríbete a nuestros canales

Nikola Jokic continúa demostrando que es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA en la presente temporada con Denver Nuggets. El serbio lideró la victoria de los suyos (138-105) ante Sacramento Kings, en la jornada de este jueves por la noche.

Con una efectividad magistral en disparo de campo, el pívot de 2.11 metros tuvo una presentación superlativa de 36 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias, con una porcentaje de lanzamientos de cancha por encima de 85% con 14 aciertos en 16 intentos. Su actuación no solo mejoró y consolidó su postura como aspirante al MVP en la vigente campaña, sino que metió en el segundo peldaño a la franquicia de Colorado en la Conferencia Oeste.

Nikola Jokic entra en la misma mesa de Kareem Abdul-Jabbar

Además de eso, el serbio registró su octavo partido de su carrera con al menos 30 puntos y un porcentaje de tiros superior al 85%, una muestra más de su dominio en la cancha, de acuerdo con el dato de NBA.com/Stats. Esta impresionante estadística coloca a Jokić al lado de leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, al empatar con el legendario centro en el segundo puesto de la historia de la NBA en este tipo de logros.

Cabe destacar que, el único jugador por delante de ambos es Wilt Chamberlain, quien lidera con 12 partidos de este tipo, una marca que sigue siendo difícil de alcanzar. Este logro resalta la calidad y eficiencia de Jokić, quien se ha convertido en uno de los jugadores más completos de la liga. Su capacidad para dominar el juego tanto en ataque como en pase, combinada con una asombrosa efectividad en el tiro, le permite mantenerse entre los más grandes de la historia.

En la primera mitad de la actual temporada de la NBA, el centro mantiene un nivel impresionante en los tabloncillos con promedio de 29.5 puntos por partido, 12.3 rebotes y 10.9 asistencias, siendo líder de estos últimos dos apartados y luciendo average de un triple-doble por noche.