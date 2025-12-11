Así quedaron los resultados en la jornada de este miércoles en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La novena semana de la Liga Venezolana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inició oficialmente este miércoles, con tres desafíos y por lo tanto, es importante saber cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

El duelo más esperado por la afición, fue el séptimo de la campaña entre los eternos rivales. Sin embargo, el más emocionante se terminó llevando a cabo en el Alfonso "Chico" Carrasquel.

Tiburones vapuleó a Tigres:

En el primer desafío de la jornada, los Tiburones de La Guaira regresaron a la senda, tras derrotar con gran autoridad a los Tigres de Aragua 11 carreras por 4 en el estadio Universitario.

Tigres de Aragua 4-11 Tiburones de La Guaira.

Magallanes aseguró la serie contra Leones:

Por su parte, los Navegantes del Magallanes hicieron respetar la casa ante su eterno rival, Leones del Caracas, para quedarse con la serie particular entre ambos, aún a falta de un desafío.

Leones del Caracas 3-10 Navegantes del Magallanes.

Cardenales remontó ante Caribes:

Mientras que los Cardenales de Lara estuvieron abajo en el marcador durante todo el encuentro, hasta el último capítulo, donde lograron voltear la pizarra con un increíble rally de tres rayitas.