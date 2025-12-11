LVBP

Así quedaron los resultados en la jornada de este miércoles en la LVBP

Por

Meridiano

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 12:17 am

Magallanes aseguró la serie particular ante su eterno rival 

Suscríbete a nuestros canales

La novena semana de la Liga Venezolana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inició oficialmente este miércoles, con tres desafíos y por lo tanto, es importante saber cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

NOTAS RELACIONADAS

El duelo más esperado por la afición, fue el séptimo de la campaña entre los eternos rivales. Sin embargo, el más emocionante se terminó llevando a cabo en el Alfonso "Chico" Carrasquel.

Tiburones vapuleó a Tigres:

En el primer desafío de la jornada, los Tiburones de La Guaira regresaron a la senda, tras derrotar con gran autoridad a los Tigres de Aragua 11 carreras por 4 en el estadio Universitario.

  • Tigres de Aragua 4-11 Tiburones de La Guaira.

Magallanes aseguró la serie contra Leones:

Por su parte, los Navegantes del Magallanes hicieron respetar la casa ante su eterno rival, Leones del Caracas, para quedarse con la serie particular entre ambos, aún a falta de un desafío.

  • Leones del Caracas 3-10 Navegantes del Magallanes.

Cardenales remontó ante Caribes:

Mientras que los Cardenales de Lara estuvieron abajo en el marcador durante todo el encuentro, hasta el último capítulo, donde lograron voltear la pizarra con un increíble rally de tres rayitas.

  • Cardenales de Lara 6-4 Caribes de Anzoátegui.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Inter Miami LVBP Barcelona
Jueves 11 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol