LVBP: Juniel Querecuto se une a histórica lista de Tiburones tras jornada perfecta

El larense pasó a ser el segundo pelotero con más hits de Tiburones en lo que va de temporada 2025-2026

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:08 pm
Foto: @tiburonesbbc
Los Tiburones de La Guaira demostraron una gran armonía ofensiva para castigar con todo a Tigres de Aragua. Y es que durante la victoria por 11 a 4 en el Estadio Universitario, el nombre de Juniel Querecuto pasó a formar parte de la historia de la franquicia del litoral por su desempeño con el madero.

Un Querecuto inspirado con el bate

El pelotero larense, quien llegó al elenco escualo a mediados de la temporada pasada, se ha convertido en una pieza fundamental dentro del equipo. De hecho, en la noche de este miércoles se consolidó un poco más luego de finalizar su jornada con cinco imparables en igual número de turnos al bate.

Su primer indiscutible rindió frutos en la primera entrada, ya que anotó una carrera luego del jonrón de Gabriel Arias. A la altura del cuarto, el mismo Arias lo llevó al home nuevamente con un sencillo, algo que se repitió más adelante pero con Ronald Acuña Jr. como el bateador de turno en el séptimo.

Asimismo, cabe mencionar que Juniel Querecuto también se unió a la fiesta de batazos con una carrera impulsada, en el quinto capítulo, la cual sirvió para que Yangervis Solarte anotara la quinta de ese entonces.

De esa manera, Querecuto con su jornada de 5-5 se unió a un selecto grupo de peloteros de Tiburones de La Guaira con cinco o más indiscutibles en un juego. La lista cuenta con los nombres de Ángel Bravo, John Bateman, Al Bumbry, Argenis Salazar, Norman Carrasco, Luis Salazar, Jorge Velandia, Cristóbal Colón, Ronald Acuña, César Suárez, Renny Osuna, Andy Wilkins, Alberto González, Luis Sardiñas, José Castillo y Alcides Escobar.

Números de Juniel Querecuto en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 33 juegos
  • 123 turnos al bate
  • 42 hits
  • 8 dobles
  • 1 triple
  • 3 jonrones
  • 16 carreras impulsadas
  • 18 carreras anotadas
  • 1 base robada
  • 5 bases por bolas
  • 19 ponches
  • .341 AVG
  • .364 OBP
  • .496 SLG
  • .860 OPS

 

Beisbol