LVBP: Un Magallanes agresivo castiga a Leones y asegura la serie particular de la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La novena semana de ronda regular comenzó con una victoria especial para Navegantes del Magallanes, ya que derrotaron una vez más a Leones del Caracas. En esta ocasión, el resultado final fue de 10 a 3 y sirvió para que aseguraran la serie particular de esta temporada 2025-2026 con su quinto triunfo en siete duelos.

Magallanes mantiene su hegemonía sobre Leones

Las acciones en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia iniciaron con los melenudos tomando la delantera. A la altura del segundo episodio, Brainer Bonaci consiguió a corredores en las esquinas y remolcó a Aldrem Corredor luego de batear para out forzado en la intermedia.

Sin embargo, la respuesta de los filibusteros no tardó en llegar. De hecho, Carlos Rodríguez fue el encargado de levantar al público de sus asientos con sus conexiones. En el tercero disparó un cuadrangular con José Gómez en circulación, mientras que en el quinto pegó un sencillo que remolcó dos más.

Ante esto, Leones descontó gracias a un jonrón solitario de Brainer Bonaci en el sexto, pero sirvió de muy poco tras el rally de cuatro rayitas del Magallanes en la parte baja de ese mismo capítulo. Allí, Carlos Rodríguez empujó un par más con sencillo, en tanto que Leandro Pineda y Eliézer Alfonzo Jr. también colaboraron con una impulsada cada uno.

Ya en el octavo, Víctor Bericoto también se fue para la calle para tratar de darle un nuevo empujón a los capitalinos. No obstante, los de casa finiquitaron las cosas con un back-to-back de Yasiel Puig y Leandro Pineda.

De esta manera, Navegantes del Magallanes (21-23) corta su racha de derrotas para acercarse nuevamente al quinto puesto de la clasificación. Por su parte, Leones del Caracas (19-24) no levanta cabeza y se mantiene hundido en el sótano.