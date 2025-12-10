LVBP: Así va el diferencial de jonrones entre Leones y Magallanes en la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La novena semana de ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP arranca con un duelo imperdible en el Estadio José Bernardo Pérez. Y es que Navegantes del Magallanes recibirá a Leones del Caracas con varios objetivos en mente, siendo uno de esos conquistar la victoria para quedarse con la serie particular de este año.

Magallanes irá por más jonrones frente a Leones

Este será el séptimo enfrentamiento entre los eternos rivales en la presente campaña, y por los momentos la Nave domina con cuatro victorias por apenas dos de los melenudos. Pero eso no es todo. De hecho, respecto a las estadísticas de esta serie particular, el conjunto carabobeño también está por encima de los capitalinos en cuanto a jonrones.

En el último juego, del 5 de diciembre, Leones ganó por 9 a 7 gracias a un enorme jonrón de tres carreras de Salvador Pérez. Sin embargo, hay que agregar que Magallanes también se fue para la calle y por partida doble, gracias a los batazos de Tucupita Marcano y Renato Núñez.

Ahora bien, si hablamos del encuentro con más cuadrangulares entre ambos conjuntos, tendríamos que retroceder hasta el 14 de noviembre, con un total de seis. Allí, la Nave remontó un increíble juego en Valencia para ganar 12 a 9 con los vuelacercas de Luis Sardiñas, Andretty Cordero, Luis Suisbel y Eliézer Alfonzo Jr. Por su parte, Leandro Cedeño y Brainer Bonaci hicieron lo propio por la visita.

Siguiendo este repaso de enormes conexiones, en el primer encuentro de esta 2025-2026 los filibusteros se apoyaron en los cuadrangulares de Andrelton Simmons y Rougned Odor para ganar 4 a 3 a los melenudos, quienes fueron testigos del primer gran batazo de la zafra de Harold Castro.

Por su parte, tanto en el tercero como en el cuarto careo hubo un jonrón por equipo. En la victoria de Leones por 3 a 2, Luis Suisbel y Lenyn Sosa demostraron su fuerza. A su vez, en el triunfo por 11 a 4 de Magallanes, Rougned Odor y Yonathan Daza levantaron a más de uno de sus asientos gracias a sus conexiones.

En resumidas cuentas, Magallanes suma 10 jonrones, en tanto que Leones tiene seis. Cabe mencionar que luego del choque de este miércoles, los eternos rivales solo tendrán un compromiso pendiente por la ronda regular, el día domingo 21.