Champions League: Rodrygo rompe su sequía con este golazo ante el Manchester City

Rodrygo venía siendo muy cuestionado porque tenía sin anotar desde el mes de marzo y un conteo de 32 partidos goles

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 04:36 pm
Foto: Cortesía
El estadio Santiago Bernabéu es epicentro nada más y nada menos que de un duelo entre el Real Madrid y Manchester City, quienes disputan la sexta jornada de la Champions League en su fase liguera. Por los momentos, el enfrentamiento ya sonríe a los merengues, después de la aparición goleadora de Rodrygo.

El brasilero regresó a un encuentro con las redes contrarias al minuto 28 de partido para el 1-0 parcial y además acabar con una sequía en anotaciones desde el mes de marzo del 2025, que contabilizaba 32 compromisos sin goles para él.

El delantero cerró una gran maniobra de los suyos en ataque, liderando un contragolpe que inició Álvaro Carreras y le dio continuidad el mediocampista inglés Jude Bellingham.

El atacante con esto reafirma la confianza que tuvo en él Xabi Alonso para darle la titularidad en el cotejo, tomando peso ofensivo ante la suplencia del referente del conjunto madridista, Kylian Mpabppé.

 

