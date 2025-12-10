Pep Guardiola hace historia ante el Real Madrid y se convierte en el único DT con este dato

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City de Pep Guardiola consiguió una victoria clave en sus aspiraciones en esta Champions League. Lo hizo con un rival no menor en frente. Nada más y nada menos que el Real Madrid, a quien derrotó en su propio feudo: el estadio Santiago Bernabéu.

El marcador de 1-2 le fue suficiente para sumar los tres puntos en la sexta jornada de la fase liguera en la Liga de Campeones, con el triunfo además llegó a la cuarta casilla en la tabla general con una suma de 13 unidades, a falta de dos fechas de esta primera fase, en la que los primeros ocho avanzan directo a los octavos de final.

Ahora bien, esta victoria en el recinto merengue no solo sirvió a Pep Guardiola para seguir encaminado a la siguiente instancia europea, sino también para dejar registro de un hecho memorable ante el conjunto madridista.

Pep Guardiola el más ganador ante el Real Madrid casero

Lo dicho. Pep consiguió meterse en una página especial contra este rival, al que ya ha estado rivalizado desde su etapa como jugador y entrenador del FC Barcelona. Lo cierto es que estos tres puntos le dan al estratega catalán un lugar destacado ante los merengues.

Según los datos de Mister Chip, ese acostumbrado investigador de estadísticas, el entrenador sigue como técnico que más veces ha derrotado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El total de victorias en las instalaciones madridista es de siete y esta vino a fraguarla después de los goles de Nico O'Reilly al minuto 35', tras cazar una pelota viva en el área, después de una serie de rebotes que dio el guardameta Thibaut Courtois, y luego de Erling Haaland al 43' por la vía del penal.

No obstante, también hay que destacar que Pep Guardiola tiene al Manchester City ubicado en la segunda casilla de la Premier League con 31 puntos, a dos unidades del líder actual, Arsenal.