LVBP: Lenyn Sosa sale del roster y genera incertidumbre en Leones

El grandeliga venezolano es el líder jonronero de los melenudos en esta temporada 2025-2026

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 05:46 pm
Foto: @leones_cbbc
Previo a la jornada de este miércoles en la LVBP, Leones del Caracas realizó varios movimientos en su roster para enfrentar a Navegantes del Magallanes. Uno de los más notables fue la salida de Lenyn Sosa.

Y es que no solo hablamos de uno de los mejores grandesligas con los que cuenta el manager José Alguacil, sino además de uno de los bates más productivos del equipo. Recordemos que sus siete jonrones lo mantiene en el primer lugar de dicho apartado

¿Regresará Lenyn Sosa con Leones?

Según el reporte de prensa del conjunto capitalino, la salida de Lenyn Sosa se debe a "compromisos familiares". Sin embargo, a falta de más detalles se desconoce si realmente podrá reincorporarse nuevamente al roster antes del final de la ronda regular.

A pesar de lo que significa la baja del grandeliga venezolano, los Leones del Caracas contarán a partir de este miércoles con Orlando Arcia, quien asumirá el campocorto del equipo y moverá a Brainer Bonaci a la intermedia.

Números de Lenyn Sosa en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 27 juegos
  • 111 turnos al bate
  • 30 hits
  • 8 dobles
  • 7 jonrones
  • 18 carreras impulsadas
  • 20 carreras anotadas
  • 1 base robada
  • 5 bases por bolas
  • 16 ponches
  • .270 AVG
  • .314 OBP
  • .532 SLG
  • .846 OPS

