LVBP: Navegantes del Magallanes anuncian el regreso de este importado

Este miércoles comienza la 9na semana en el torneo 2025/2026 de la LVBP, y en este punto, ninguno de los ocho elencos tiene nada garantizado con miras a la postemporada, ni siquiera Bravos de Margarita que ha prevalecido en 8 de sus recientes 10. Ante el panorama los Navegantes del Magallanes anuncian movimientos en su cuota de importados.

A través de su Departamento de Prensa, los carabobeños informan la contratación de Alex Tovalin, relevista derecho que hará su segundo abordaje con la nave; en la 2022/2023 logró destacado performance a lo largo de 14 partidos compuestos por 12.1 entradas.

En ellas dejó balance de 2 ganados, 0 perdidos, 1 salvado, 10 hits en contra, 1 cuadrangular, le anotaron 4 veces, todas limpias, ponchó a 13 e incurrió en 3 bases por bolas por lo que sus ítems arrojaron:

Magallanes de nuevo con Alex Tovalin

2.92 de efectividad

1.05 en whip

7.3 imparables recibidos por cada 9 tramos

0.7 jonrones

9.5 ponches

2.2 boletos

Sin embargo, sus antecedentes numéricos inmediatos reflejan dificultades; en la veraniega Liga Mexicana de Beisbol (LMB) este año dejó ERA y whip de 7.47/1.68, un descenso notorio a lo conseguido ahí más atrás en el tiempo:

2024: 4.54/1.36

2023: 2.23/0.98

2022: 2.44/1.14

2021: 3.07/1.15

Esa tendencia también lo abarcó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LMP), donde lanzó durante el torneo en curso y quedó en 4.82/1.07 mientras en la 2024/2025 fue 4.28/1.24. Las desmejoras también se hicieron notar:

2023/2024: 2.36/0.93

2021/2022: 2.08/1.03