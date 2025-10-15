LVBP: ¿Cómo concluyó la serie particular Leones del Caracas y Bravos de Margarita en el torneo pasado?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles da inicio un nuevo certamen del principal evento deportivo del país, la tradicional temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que para su versión 2025/2026 contempla un solo partido de inauguración con los Tigres de Aragua visitando al campeón regente Cardenales de Lara. A la espera están el resto de los elencos que por supuesto, incluyen a Leones del Caracas y Bravos de Margarita, por ejemplo.

Los isleños por haber llegado a la final del torneo precedente, para esta ocasión en casa darán sus primeros pasos, precisamente recibiendo a los melenudos que van por la restauración de su nombre tras los resultados infructuosos en el 2024/2025.

Leones del Caracas y Bravos de Margarita

Entre ellos, los correspondientes ocho compromisos tuvieron los siguientes resultados:

Bravos 0, Leones 10

Leones 2, Bravos 6

Leones 0, Bravos 5

Bravos 13, Leones 8

Bravos 9, Leones 13

Bravos 7, Leones 3

Leones 7, Bravos 14

Leones 4, Bravos 7

Como se aprecia, sin mayores inconvenientes Margarita se llevó 6-2 esta serie particular que en los 9 años previos finalizó así:

LVBP - Estadísticas - Números

2023/2024, igualados a 4

2022/2023, Caracas 6-2

2021/2022, Margarita 4-3

2020/2021, Margarita 3-1

2019/2020, Caracas 5-1

2018/2019, Margarita 6-3

2017/2018, Caracas 7-2

2016/2017, Margarita 5-4

2015/2016, Caracas 7-2

Totales en 10 años: Margarita 35-42 (.455), Caracas 42-35 (.545)