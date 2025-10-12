LVBP: Leones del Caracas anuncian precios de sus entradas para verlos en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

Con cada tic tac del reloj, cada vez más nos acercamos al inicio de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Para este 11 de octubre los Leones del Caracas informaron sobre el precio que tendrán las entradas, para verles en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

La manada comenzará acciones el próximo 16 en visita de dos días en la fortaleza de los Bravos de Margarita, para luego recibir a Caribes de Anzoátegui el sábado 18 y domingo 19.



Leones del Caracas y sus entradas en el Monumental

Así las cosas, muchos caraquistas han aguardado por conocer precisamente el monto de la boletería que la organización melenuda estableció así:

Localidad vs Magallanes y La Guaira Contra otros equipos

VIP 60$ 45$

Sillas centrales 45$ 30$

Club 600 50$ 25$

Zona 1 30$ 16$

Zona 2 15$ 12$

Zona 3 10$ 8$

Gradas 7$ 5$

LVBP - Estadio Monumental - Boletería

Asimismo, se precisó que a partir del 13 de octubre se podrán adquirir las correspondiente entradas, que estarán disponibles para la venta en las oficinas de la organización y para todos los encuentros, salvo los duelos contra Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira; para estos compromisos se comenzarán a ofrecer en los días previos al partido.

Añadieron que dicha venta dependerá de la disponibilidad de tickets.