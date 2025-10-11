¡Expectativa! ¿Cuándo inician las Series de Campeonato de la MLB?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando aún son perceptibles las energías que generó ese fantástico quinto juego de definición, donde Marineros de Seattle dejó en el terreno a Tigres de Detroit, que tuvieron a un Tarik Skubal desaprovechado haciendo historia de la buena, los playoffs de la MLB tomaron particular alta temperatura, como preludio de las Series de Campeonato.

En la Liga Americana los nautas chocarán con Azulejos de Toronto, mientras en la Liga Nacional falta definir el contrincante de los campeones defensores, Dodgers de Los Ángeles, que aguardan quien prevalezca en la disputa que tienen Cachorros de Chicago y Cerveceros de Milwaukee.

Independientemente de lo que ocurra con oseznos y espumosos, ya Grandes Ligas tiene definido cómo, cuándo y dónde comenzarán las beligerancias por los correspondientes títulos de Liga.

En el Joven Circuito, Marineros visitará a los Azulejos canadienses este domingo a partir de las 8:03 pm hora de Venezuela; continuarán el lunes pero queda por establecer la hora. Retomarán el careo el miércoles 15 en Seattle, faltando también asignarle momento de comienzo.

Respecto al Viejo Circuito queda ver quien prevalece entre Cachorros y Cerveceros, porque si son los primeros, la Serie vs Dodgers inicia en Los Ángeles, pero si son los segundos todo comienza en Milwaukee. Como sea, la confrontación tiene el lunes como punto de partida, restando la hora de comenzar.