Meridiano Televisión transmitirá Bravos vs Cardenales este viernes 28 de noviembre

Por

Meridiano

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 12:55 pm
Bravos de Margarita / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Este viernes 28 de noviembre, Bravos de Margarita se medirán ante los Cardenales de Lara, en un enfrentamiento clave para lograr salir del medio de la tabla de la temporada.

Bravos vs Cardenales

La jornada comenzará con la antesala a las 6:30p.m., donde el equipo de Meridiano ofrecerá análisis, estadísticas y la mejor previa de la LVBP. El playball está pautado para las 7:00p.m., donde podrás disfrutar nueve entradas llenas de intensidad, estrategia y las mejores jugadas del beisbol venezolano.

Los fanáticos podrán disfrutar este encuentro gratis por señal abierta, así como vía streaming en Meridiano.net, una opción ideal para seguir la LVBP desde cualquier dispositivo. Además, la transmisión estará disponible en alta definición a través de Simpleplus, InterGO, NetunoGO y ABA TV GO, garantizando la mejor calidad de imagen y sonido.

Todos los juegos gratis

Por si fuera poco, en la jugada a jugada de meridiano.net, podrás seguir los acontecimientos de todos los choques de la temporada. Lineup, estadísticas, calendario y más.

Jueves 27 de Noviembre de 2025
