LVBP: Carlos Tocci empieza a producir con La Guaira y se queda al borde de la escalera

Tiburones de La Guaira dividió en Maracaibo. Este miércoles 26 de noviembre, el equipo dirigido por Marco Davalillo logró un triunfo importantísimo ante el líder de la LVBP, las Águilas del Zulia, por pizarra de 7-4, gracias a una buena actuación ofensiva, comandada por hasta 11 imparables y cuatro extrabases.

El equipo litoralense pudo gozar de una buena cantidad de rendimientos individuales positivos, como el de Franklin Barreto, quien despachó su quinto estacazo del año, o el de un pelotero experimentado de nuestra liga, que vivió su primera gran noche con Tiburones: Carlos Tocci.

El oriundo de Maracay alineó este miércoles como jardinero izquierdo y noveno bate del conjunto guairista, y tuvo una jornada realmente fantástica, al conectar tres inatrapables en igual número de turnos. Además, se quedó a un pasito de conectar la escalera.

La noche de Carlos Tocci

La noche en Maracaibo empezó de manera positiva para Carlos Tocci. Si bien no ligó imparable en su primer turno, logró elevar un fly de sacrificio, para empujar a Pedro Castellanos desde tercera y traer la primera carrera del compromiso.

Su segundo turno fue un batazo sólido al jardín derecho, con el que logró conectar un doble, sin embargo, intentó convertir la conexión en un triple y fue puesto out en tercera por la vía 9-4-5. Eso sí, un inning después, logró una conexión similar hacia el right field, y en esta ocasión sí logró convertir el batazo en un triple, para su segundo hit del duelo.

El último turno de Carlos Tocci en el juego llegó en el octavo episodio, en donde despachó un sencillo hacia el jardín central, para culminar una jornada perfecta y quedarse a un cuadrangular de la escalera. Sin duda, una noticia positiva para La Guaira el tener esta versión del maracayero.