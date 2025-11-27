LVBP: Tiburones divide honores en Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Tiburones de La Guaira divide en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo al ganar el segundo de la miniserie 7 a 4 a las Águilas del Zulia. El patrulllero Carlos Tocci fue uno de los más destacados por los escualos al ligar de 3-3, faltándole el jonrón para la escalera con una empujada y una anotada.

La Guaira pegó primero en la alta del segundo con elevado de sacrificio de Carlos Tocci para remolcar a Pedro Castellanos. Luego, Franklin Barreto pegó cuadrangular de dos carreras para poner las acciones 3 a 0.

Los salados ampliaron la ventaja en el tercero, con sencillo remolcador de Pedro Castellanos para empujar a Yangervis Solarte.

Las Águilas descontaron en la baja del cuarto con el primer cuadrangular de la temporada para Andrés Chaparro. Posteriormente, en el quinto, el Zulia se puso por una con jonrón de dos carreras de Jaison Chourio.

Los rapaces igualaron la pizarra en el sexto con elevado de sacrificio de José Herrera.

En la alta del séptimo inning, un lanzamiento descontrolado de Manuel Medina permitió anotar a Carlos Tocci con la quinta rayita de los Tiburones. Daniel Montaño se trajo dos más con sencillo al central para que La Guaira tomara ventaja 7 a 4.