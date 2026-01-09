Lele Pons derrite las redes con nuevas fotografías de su hija Eloísa

Suscríbete a nuestros canales

Lele Pons, la influencer y cantante venezolana que conquistó Internet, volvió a encender las redes sociales al compartir un álbum de fotos increíblemente tierno y divertido de su hija Eloísa durante un día de playa.

Con más de 50 millones de seguidores, cada publicación de Lele se vuelve tendencia y esta no fue la excepción, pues, aunque no mostró la cara de su bebé que nació en julio de 2025, los fans no tardaron en elogiar a la princesa.

El viaje familiar de Lele Pons

En su cuenta de Instagram, la venezolana publicó el 8 de enero una serie de fotografías espectaculares junto a su bebé Eloísa, quien está a punto de cumplir 6 meses de vida.

Las imágenes muestran a la pequeña luciendo distintos atuendos playeros adorables, desde un vestido de baño de rayas a juego con su mamá, hasta un conjunto con estampado de fresas acompañado de un sombrero miniatura que derritió a todos.

Aunque la celebridad no reveló la ubicación exacta del lugar, todo indica que la familia disfrutó del cierre de Año Nuevo en Puerto Rico, tierra natal del esposo de Lele, el cantante Guaynaa.

Looks coordinados y momentos hermosos

Los atuendos combinados entre madre e hija se volvieron uno de los temas más comentados del día. Lele posando con un bikini café chic, y la niña luciendo un conjunto de rayas, generaron una ola de comentarios positivos entre sus seguidores.

Uno de los momentos más encantadores fue la imagen de la pequeña sintiendo la arena por primera vez mientras sus piecitos tocaban la playa, una escena que, sin duda, ha enternecido a muchos.

No podía faltar en el álbum el lado más paternal de Guaynaa, quien aparece en una imagen sentado en la arena con Eloísa en su regazo, mostrando su lado más tierno y relajado como papá primerizo.