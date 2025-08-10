Lele Pons muestra con orgullo su figuras tras dar a luz a Eloísa

Suscríbete a nuestros canales

La influencer y cantante venezolana, Lele Pons, sorprendió una vez más a su público, esta vez con su impresionante recuperación física apenas dos semanas después del nacimiento de su primera hija, Eloísa.

Luego de que en su perfil de Instagram, compartiera imágenes de su nueva faceta como madre y, por supuesto, anunciara con mucha felicidad la llegada de su primogénita, ahora su figura es la que está deslumbrando a sus más de 54 millones de seguidores.

Lele Pons recupera su figura

A través de Instagram, compartió un carrusel de fotografías comparativas: en la primera aparece aún con pancita, en la segunda, luce un abdomen tonificado y sin señales visibles del embarazo.

Con su estilo auténtico y cercano, Lele sumó agregó el mensaje: “La última foto es mi favorita”. Su esposo Guaynaa no tardó en reaccionar con cariño y humor, escribiendo: “Suave, porque así no se respeta la cuarentena”.

Los fans, por su parte, inundaron la publicación con halagos y mensajes de admiración: “Amo lo real que eres”, “Una mamá hermosa” y “Las ventajas de parir normal”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el impacto positivo de su valentía al mostrarse tan natural.

El nacimiento de Eloísa

Lele Pons y su esposo, le dieron la bienvenida a su primera hija, el pasado 26 de julio de 2025. Al día siguiente, compartieron la emocionante noticia en Instagram con tiernas imágenes que retratan el diminuto pie y las pequeñas manos de su bebé.

La publicación en la que además revelaron el nombre de la niña, fue recibida con una ola de emoción, felicitaciones y emojis amorosos por parte de sus seguidores y figuras públicas como Demi Lovato, Sebastián Yatra, Greeicy, Luis Fonsi y Carlos Rivera.