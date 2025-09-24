Xuxo rinde tributo a Tito Rojas con su más reciente sencillo

Suscríbete a nuestros canales

La salsa sigue marcando el paso en la carrera de Xuxo. El popular artista venezolano presenta Ella se hizo deseo, un nuevo tema que forma parte de su EP “Homenaje a los grandes de la salsa”.

Tras versionar temas emblemáticos de David Pabón, Andy Montañez y Frankie Ruiz, le toca el turno a Tito Rojas, a quien el artista criollo rinde tributo con Ella se hizo deseo.

Gran homenaje

El tema, escrito por Oscar Domingo Derudi, cobra vida en el género tropical urbano bajo la producción de Reggie “el auténtico” y la interpretación de Xuxo, quien le imprime su estilo urbano, destacando su pasión al momento de interpretarlo.

Cada canción que ha presentado ha sido un reto cumplido para Xuxo, quien goza de gran popularidad como artista urbano y disfruta sumergirse en el género salsero.

Es importante destacar que cuenta con la asesoría de Yein Gonzalez en la parte interpretativa, para dar vida a cada tema de un homenaje que hace “desde el respeto y desde la admiración” a esos artistas que influyeron en sus gustos musicales y en una carrera marcada por el talento y la versatilidad.

Ella se hizo deseo, interpretado por el criollo, está disponible en plataformas digitales desde este martes 23 de septiembre.

Líder de la cartelera venezolana

Desde el lanzamiento del primer tema del proyecto “Homenaje a los grandes de la salsa”, Xuxo ha gozado de una gran receptividad y apoyo por parte del público, las radios y los medios de comunicación.

Casi te envidio y Aquel viejo motel se apoderaron de las carteleras apenas debutaron en las emisoras del país. Misma suerte le ha tocado a Deseándote, canción que desde su estreno el pasado 19 de agosto se ha posicionado en el primer lugar del Top Salsa del Récord Report venezolano y esta semana suma el sitial de honor del Top 100 de la importante medición de popularidad.

Con Ella se hizo deseo Xuxo está listo para conquistar a los amantes de la salsa y seguir poniendo a bailar al público de toda Venezuela.