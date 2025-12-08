Rómulo Otero define su futuro en Uruguay ¿Se quedará sin equipo?

Suscríbete a nuestros canales

La planificación de la temporada 2026 en el Club Nacional de Football de Uruguay trae consigo una noticia de alto impacto para el fútbol venezolano.

El experimentado atacante criollo Rómulo Otero estaría próximo a rescindir su contrato con el conjunto tricolor, a pesar de que su vínculo se extendía hasta diciembre de 2026.

La información que surge desde Uruguay indica que la dirigencia del "Bolso" ha tomado la decisión de no continuar con el jugador, evaluando que su rendimiento, aunque contribuyó a la obtención de dos títulos (Supercopa y Liga de Uruguay), no cumplió con las expectativas totales.

Rendimiento irregular

El "Escorpión" llegó a Nacional con la promesa de ser un jugador diferencial, particularmente en la pelota parada, su reconocida especialidad.

A lo largo de la temporada sumó cuatro goles y cuatro asistencias. Sin embargo, este aporte no parece haber convencido del todo a la cúpula tricolor, que está en un proceso de reestructuración tras finalizar una temporada exitosa en el ámbito local.

De hecho, Nacional firmó al venezolano por dos temporadas, pero incluyó una cláusula de corte que le permite rescindir el vínculo a finales del año 2025, asumiendo el pago correspondiente a dos salarios mensuales extras, lo que ahora se ejecutaría.

¿Regreso a la Liga FUTVE?

Con la inminente rescisión de su contrato, Rómulo Otero se convertiría en agente libre en el inicio del mercado de pases, abriendo un abanico de posibilidades para el futuro de su carrera.

El rumor más fuerte y la opción que empieza a resonar con fuerza es su regreso a la Liga FUTVE. El atacante podría seguir los pasos de otros referentes de la selección Vinotinto que han decidido volver al fútbol local para recuperar ritmo y visibilidad.

Casos como los de Darwin Machís, Yordan Osorio o Adalberto Peñaranda, sirven de precedente. Para Otero, un retorno a la Liga FUTVE podría ser una plataforma ideal para mantenerse en el radar del cuerpo técnico de la selección nacional, especialmente de cara a las próximas eliminatorias mundialistas.