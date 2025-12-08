Fernando Parilli Araujo asalta el liderato del meeting a falta de un fin de semana de carreras en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de diciembre se realizó la reunión 47 de competencias en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras parejas, sin prueba de grado o selectivas.

El entrenador, Fernando Parilli fue el más destacado con 2 triunfos ambos en la pruebas válidas del 5y6 nacional y de esta manera empata el liderato del meeting con el entrenador Carlos Radelli que como es sabido por la fanaticada hípica debe cumplir con suspensión de seis meses.

La primera foto para Parilli llegó por intermedio del castaño de tres años, Look At Daddy en yunta con el jinete aprendiz Kelvin Aray en la séptima carrera, primera válida. Este hijo de Tap Daddy en Bielorrusa por Champlian se estrena victorioso en la arena capitalina.

El entrenador visitó nuevamente el recinto de ganadores, pero en esta ocasión en la carrera de cierre de la tarde dominical, sexta válida por intermedio de la yegua importada Benicia (ARG) que logra su primera victoria en La Rinconada con la monta del aprendiz Oliver Medina. La zaina del Stud “Transformers-ZM” abonó en taquilla Bs 175,56 por concepto de ganador.

Ya cumplida la decima cuarta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1- Fernando Parilli Araujo y Carlos Radelli (suspendido) con 16 victorias.

2-Carlos Luis Uzcátegui y Gabriel Márquez con 14 victorias.

3-Ismael Martinez con 10 victorias.

4-Pedro Coronil y Ramón García Mosquera con 6 victorias.

5-Jorge Salvador, Rubén Lanz y José Luis Balzan con 5 victorias.