Salsa Bajo La Cúpula 3 prendió tremenda rumba en el Poliedro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El sabor, romanticismo y energía de la salsa se hizo sentir la noche del sábado 6 de diciembre, en el Poliedro de Caracas, con el show “Salsa bajo la Cúpula 3”. Grandes exponentes del género derrocharon talento, interpretando los éxitos más grandes de sus carreras.

Puro sabor

La velada para todas las generaciones comenzó con la presentación del salsero Pedro Brull, quien deleitó con su potente voz y temas al público. “Yo soy ese hombre”, fue la canción con la que salió a escena con un traje azul, gran sonrisa y energía, aunque tuvo que permanecer sentado por temas de salud.

“El hombre que ha conquistado los corazones de todo Venezuela, el hombre que sabe sacudir audiencias, es el gran Pedro Bull”, fue como presentaron al cantante puertorriqueño.

“Buenas noches, Dios me los bendigas, felicidades a todos por estar aquí”, fue la respuesta del artista, por los aplausos y cariño que recibió del público.

Una noche para el recuerdo

Con el pasar de las horas las emociones fueron creciendo, con la llegada de Pedro Arroyo, una de las voces más potentes de la salsa. El artista hizo estremecer al Poliedro con temas como “Y Qué”, “Todo me huele a ti”, “Descártame”, “Soy lo peor”, “Tu Ausencia”, entre otras.

En la presentación Pedro no perdió la oportunidad para dedicársela a Rafael Ithier, el creador de “El Gran Combo de Puerto Rico”, quien falleció el sábado 6 de diciembre.

Llegó el turno de Pupy Santiago, quien expresó bonitas palabras a Venezuela, por el cariño que siempre le han ofrecido en su extensa carrera. El cantautor cantó “A veces”, “Vuelva ya” y “El amor me lo compras a mí”.

El gran cierre

Los gritos de emoción y euforia no se hicieron esperar al hacer acto de presencia Willie González, uno de los más esperados y que cantó “Quiero morir en tu piel”, “Enamorado de ti”, “Doble vida”, “Tomate como soy”, entre muchas otras.

La noche finalizó con el grupo musical “Puerto Rican Power”, quienes dieron lo mejor, para brindarle a Venezuela un cierre único al amanecer.