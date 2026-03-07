Clásico Mundial: ¡Tabla! Hijo del ex grandeliga Manny Ramírez se va para la calle en su primer turno

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Brasil está tratando de dar un batacazo en su debut del Clásico Mundial 2026 y una de sus promesas, Lucas Ramírez, hijo del legendario Manny, mostró su poder en su primer turno del torneo.

Si algo caracterizaba al padre de Lucas era su poder y en los juegos de preparación de cara a este evento internacional, el jardinero ya estaba dando señales, tras conectar un cuadrangular a banda contraria ante Jacob DeGrom.

Lucas Ramírez la saca en su primer turno:

Los "Amazónicos" se están enfrentando está noche al gran favorito, Estados Unidos y aunque Aaron Judge puso a los suyos 2-0 en la alta del primer episodio, la respuesta del prospecto de 20 años llegó inmediatamente.

Ramírez, abrió la alineación de Brasil en la parte baja y luego de dejar pasar el primer lanzamiento, el cual fue malo, al siguiente movió rápidamente sus manos ante una recta pegada, para conectar un enorme bambinazo por el jardín derecho que puso a su novena en la pizarra 2-1.

Sin duda alguna, este joven prospecto, será una de esas figuras a las que hay que ponerle la lupa en este evento internacional.