Boletín de pista: El 5y6 nacional registra su primer retiro oficial en La Rinconada

La reunión número 11 del primer meeting de la temporada 2026, en el hipódromo La Rinconada será este domingo 08 de marzo del presente año, con una programación de diez carreras, que incluyen las dos primera pruebas clásicas del referido mes para potros y potrancas en recorrido de 1.300 metros y el juego del 5y6 nacional comenzará a jugar en la quinta carrera de la agenda dominical.

Retiro en el 5y6: La Rinconada Jornada Selectiva GIII

En la quinta carrera, primera de las válidas del juego de las mayorías del domingo, que tiene hora de partida a las 3:10 de la tarde, reservada para machos nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras, en distancia de 1.400 metros, fueron inscritos 10 ejemplares en la nómina original.

Este viernes, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales el primer ejemplar retirado de dicha competencia, y es el purasangre Decreto (6), un pensionado de César Morón, nacido y criado en el Haras “El Nuevo Color”, propiedad del Stud ‘Siete Rajos JB’, el cual iba a ser montado por el jinete profesional Manuel Lira Jr.

Primera válida: Carreras La Rinconada

Este macho castaño de ocho años, presentó Inapetencia, lo que no le permitirá correr en la reunión dominical, el caballo en su más reciente venia de llegar en la octava casilla con tropiezos en la partida en carrera ganada por Dumpling. El ejemplar tiene hasta el momento 38 presentaciones para una sola victoria.