Apoyo total al juego de las mayorías: El 5y6 alcanza una nueva cifra récord que estremece las taquillas

Este domingo 1 de marzo se cumple la décima fecha del calendario 2026 en La Rinconada. Con 12 carreras en el orden oficial, la jornada destaca por la importancia del 5y6 nacional, el cual inició su acción en la séptima prueba del programa para captar el interés de todos los apostadores ante la falta de pruebas selectivas en esta ocasión.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La jornada inició con la victoria del ejemplar importado Magicshadow (número 2), con la monta del jinete Yoelbis González y la preparación de Gabriel Márquez, dejó tiempo de 97,4 para los 1.600 metros del recorrido y abonó Bs. 437,39 a ganador.

Luego en la segunda carrera triunfó la potra tresañera Sue Storm (número 5), conducida por el jockey aprendiz Samuel Yánez y presentada por el entrenador Aldo Traversa, con crono de 82,1 para el tiro de 1.300 metros y pagó un dividendo sorpresivo de Bs. 21.330,66 a ganador.

Asimismo, en la tercera carrera, la yegua Nostra Vittoria se impuso en una gran demostración bajo la conducción de Álvaro Finol, en yunta con el preparador Alain Casanova para los colores del Stud "Regalado Casanova y Moreno", y abonó un dividendo de Bs. 405,64 a ganador.

La cuarta del programa, la madura La Super Kat (número 1) se llevó la victoria, conducida por el jinete aprendiz Ángel Ybarra y presentada por el entrenador Rubén Lanz, con crono de 67,1 para el tiro de 1.100 metros y pagó Bs. 285,90 a ganador.

Por su parte, el caballo Dumpling (número 6), conducido por el látigo aprendiz Félix Márquez y preparado por Jesús Romero Rojas, dejó crono de 74,4 para el tiro de 1.200 metros y pagó Bs. 244,34 a ganador.

Para cerrar el bloque de las no válidas, la primera del Loto Hípico arrojó la victoria del hijo de Tapit, Preposition (USA). El ejemplar contó con la monta de Oliver Medina, junto al entrenador Humberto Correia. En taquilla, su victoria dejó un dividendo de Bs. 120,26 por concepto de ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 347.531.200,00, de los cuales Bs. 48.654.368,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 187.666.848,00.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o séptima carrera, el triunfo fue para el potro importado Macho Abarrio que se estrena en La Rinconada luego de dos actuaciones en Estados Unidos, con la silla de Yonkleiver Díaz y Rafael Alemán Jr. El tresañero deja en taquilla Bs. 192,28 a ganador.