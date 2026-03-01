Álvaro Arbeloa habla sobre la lesión de Kylian Mbappé y su tiempo de baja

Suscríbete a nuestros canales

En la previa del enfrentamiento liguero contra el Getafe, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció ante los medios con un mensaje de prudencia y determinación.

El técnico centró su discurso en la gestión de la enfermería, específicamente sobre el estado de Kylian Mbappé, y analizó el inminente choque europeo ante el Manchester City.

Sin plazos para el retorno de Mbappé

La principal preocupación del madridismo sigue siendo la recuperación del astro francés. El ex defensor fue tajante al explicar que no forzarán el regreso del delantero hasta que las sensaciones sean óptimas, priorizando la salud del jugador a largo plazo sobre la urgencia del calendario.

"Lo que queremos ahora es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible", afirmó el español.

Además, subrayó que la evolución marcará el camino. “Iremos día a día. Ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra, volverá”, explicó.

La Champions en el horizonte

Más allá de LaLiga, el sorteo de la Champions League sigue acaparando titulares. El Real Madrid volverá a verse las caras con el City, un duelo que ya se ha convertido en un clásico moderno del fútbol continental.

"Va a ser un duelo apasionante entre dos grandes clubes. Es una eliminatoria que le gusta a los madridistas y al Bernabéu por la entidad del rival. Cuando llegue el momento lo prepararemos al máximo sabiendo la exigencia que va a suponer", afirmó.

Pese al ruido externo por la Champions y las lesiones, Arbeloa instó a sus jugadores a no perder la concentración en la competición doméstica. Con la baja confirmada de Mbappé, se espera que el equipo mantenga la inercia ganadora apoyándose en la gran forma de Vinícius Jr., quien bajo el mando del "Espartano" ha recuperado su estatus de jugador franquicia.