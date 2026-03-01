José Mourinho: Ultimátum por el caso Prestianni sacude al Benfica

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho habló en rueda de prensa sobre el Caso Prestianni y la sanción de UEFA. El portugués se mostró tajante sobre la posibilidad que sea encontrado culpable el jugador argentino. De hecho, advirtió que tendría consecuencias importantes de cara al futuro del Benfica.

Mourinho abordó la polémica sanción de UEFA a Gianluca Prestianni: "Si mi jugador (Prestianni) no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin".

Pese a la dureza del mensaje, el entrenador apeló a la presunción de inocencia mientras se esclarecen los hechos con UEFA. El DT portugués insistió en que el castigo federativo carece de matices necesarios, defendiendo a su dirigido hasta que exista una prueba concluyente.

José Mourinho y su deseo de permanecer en el Benfica

José Mourinho con toda la polémica del Caso Prestianni pudo perder volver al banquillo del Real Madrid. Sin embargo, el estratega portugués fue claro sobre su futuro e indicó que le encantaría permanecer en el Benfica si le ofrecen la renovación a largo plazo.

Mourinho sobre su futuro: "Quiero quedarme y respetar mi contrato con el Benfica. Si quieren renovar, lo haré sin discutir nada". José llegó a Lisboa luego de malos resultados al inicio de la temporada en Champions. El equipo clasificó a la ronda eliminatoria, pero no superó al Madrid.

El equipo liderado por Florentino Pérez tenía entre ceja y ceja a Mou como próximo DT del club. Sin embargo, el apoyo a Prestianni pudo haber dañado esa posibilidad. La realidad es que el portugués nunca fue objetivo para el Real Madrid, de cara a las próximas temporadas.

Benfica a pelear por la Primeira Liga

Benfica tras la eliminación en Champions League por manos del Real Madrid. Ahora tiene la posibilidad de centrarse totalmente en la Primeira Liga donde ocupan la tercera posición a 10 puntos del Porto con un partido menos. Los de José Mourinho pueden pelear la liga mostrando la misma intensidad que en la Champions.