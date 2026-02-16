José Mourinho se confiesa: "Seré madridista para siempre"

Suscríbete a nuestros canales

En la víspera del electrizante duelo de ida de los play-offs de la UEFA Champions League, el técnico del Benfica, José Mourinho, acaparó todos los reflectores en la rueda de prensa oficial.

Lejos de su habitual tono desafiante, el estratega portugués mostró su faceta más nostálgica y profesional al hablar del club que dirigió entre 2010 y 2013.

A pesar de que su equipo fue el responsable de enviar al Real Madrid a esta ronda de repechaje tras vencerlos 4-2 en enero, "Mou" dejó claro que su vínculo con la institución blanca es inquebrantable.

Adiós bajo sus propios términos

El "Special One" recordó su salida del Santiago Bernabéu, subrayando que, a diferencia de muchos otros colegas, él decidió cuándo poner fin a su ciclo en la capital española.

"Soy de los pocos entrenadores que se fue del Madrid por su decisión y no despedido, así no tengo ningún reproche. El día que me fui el presidente me dijo que lo difícil lo has hecho tú, ahora viene lo fácil. Todas las Champions de después me trajeron felicidad", afirmó el técnico luso.

Con estas palabras, el entrenador reivindicó su papel como el arquitecto que rompió la hegemonía del FC Barcelona de Guardiola y devolvió al Madrid a la competitividad europea, celebrando los éxitos posteriores del club como propios.

Lealtad eterna a la "Casa Blanca"

Para cerrar cualquier debate sobre una posible enemistad, José Mourinho reafirmó su amor por los colores merengues, asegurando que el respeto que recibe de la afición es fruto de su entrega total durante tres temporadas.

"Lo di todo por el Real Madrid. Por eso la gente me respeta. Seré madridista para siempre. Esta conexión nunca terminará", confesó.

Sin embargo, quiso dejar claro su compromiso con el equipo luso y su objetivo de clasificar a los octavos de final de la Champions League.