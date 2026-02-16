Ronald Acuña Jr. deja saber su posición en el lineup para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez falta menos para el Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo, y Venezuela tendrá una de las plantillas más interesantes para la sexta edición del torneo, donde cuenta con serios argumentos para establecerse como candidatos al torneo, con Ronald Acuña Jr. como superestrella del combinado nacional.

El jardinero de Atlanta Braves fue uno de los primeros en ser confirmados por la selección venezolana para el certamen. Junto a Salvador Pérez, que tomará la batuta de Miguel Cabrera como capitán de los criollos, el pelotero dirá presente en su segunda participación en la competición con la oportunidad de buscar revancha después de una primera entrega de altibajos en 2023.

En un grupo lleno de jugadores referentes en las Grandes Ligas, el patrullero de La Sabana no solo mostró su emoción por el equipo que presenta Venezuela para el Mundial de béisbol, sino que dejó saber su posición en el poderoso lineup que apunta la novena a partir del 5 de marzo desde el loanDepot Park en Miami, donde harán vida al Grupo D junto a Países Bajos, Israel, Nicaragua y la otra candidata a la corona, República Dominicana.

Ronald Acuña Jr. y su posición en el lineup de Venezuela

El guardabosque, quien es el único pelotero en la historia de MLB en coleccionar una temporada con más de 40 jonrones y 70 bases robadas, no se complicó ante los medios de comunicación y confesó que puede jugar en el orden al bate que le ponga Omar López, dirigente de la selección nacional.

Tenemos muchas superestrellas, hay mucha gente buena y ya queda de parte del Chato (José Yépez, gerente deportivo de Venezuela) y Omar López de cómo van a mover sus fichas. Yo soy simplemente uno más como los otros que también estarán en la selección", declaró el pelotero venezolano a Alejandro Villegas de Sports Venezuela.

En su primera participación en un Clásico Mundial de Béisbol, Acuña Jr. conectó cuatro imparables, cuatro anotadas, dos remolcadas, tres bases robadas, porcentaje de embasado (OBP) de .286 y un average de .222 en 18 turnos al bate, destacando entre los primeros en el orden ofensivo del dirigente López.