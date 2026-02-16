Así luce en la actualidad Napoleón Bravo a sus 78 años

Suscríbete a nuestros canales

José Ovidio Rodríguez Cuestas, es el nombre del periodista, actor y productor venezolano Napoleón Bravo. El hombre de fuerte carácter y temple que presentó el programa “24 horas”, y animó el Miss Venezuela 1997 en el Poliedro de Caracas.

Napoleón en la actualidad

Hoy a sus 78 años Bravo se ha adaptado a las plataformas digitales para seguir haciendo lo que más le gusta, informar al público.

A través de su perfil de Instagram y en YouTube habla de temas políticos y entretenimiento, como lo fue el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026, realizado el pasado domingo 8 de febrero.

Además, sus videos resaltan el cariño por el talento venezolano repasando la carrera de grandes como Ilán Chester, Diana Patricia “La Macarena”, Henry Stephen, María Teresa Chacin, Nancy Ramos, entre otros.

Los clips dejan a sus 218 mil seguidores de Instagram impactados por la buena memoria que tiene y por los recuerdos que vivió como un profesional del periodismo en Venezuela.

Amor por Venezuela

El hombre que ha acompañado a varias generaciones con su talento y que comenzó su carrera como actor, hoy vive en Estados Unidos con su familia, pero con el profundo deseo de regresar al país.

“Sí regreso a Venezuela sería sin duda a Margarita y no a Caracas, mi ciudad natal”, dijo hace tiempo en una entrevista.

En el país realizó grandes programas como “Ritmo de Juventud”, “Hola Juventud" y "Dimensión humana". Además, entre los años 1985 a 1988 fue anfitrión del concurso de belleza "Chica 2001”, transmitido por Radio Caracas Televisión.