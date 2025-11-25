Periodista venezolano es descubierto sumergido en la indigencia

Suscríbete a nuestros canales

El creador de contenido colombiano, Rubén “El Profe”, compartió en redes sociales un video ayudando a personas en situación de calle. En uno de ellos se llevó la sorpresa al entrevistar a un chef y periodista venezolano, identificado como Lewis Jiménez.

El influencer quedó impactado con la historia del criollo, quien lleva tiempo deambulando por las calles del vecino país pidiendo comida y ayuda económica. Rubén exaltó la gran sonrisa, fluidez y palabras correctas que utilizó el comunicador.

Una historia de dolor

Jiménez, quien logró en Venezuela estar al lado de grandes de la música como Oscar D'León y Gustavo Aguado, comentó que llegó a la calle hace tiempo cuando sufrió un accidente en Colombia, quedando totalmente inhabilitado para poder laborar.

La publicación realizada en TikTok despertó un montón de comentarios de internautas asegurando que todo lo que se decía era totalmente cierto. Además, dejó impactado a muchos que no sabían de la situación tan complicada que estaba atravesando el hombre.

“Tengo días pidiéndole al santísimo algo de comer, tengo tres días sin comer. Señor gracias, pensé que no sería posible. Soy caraqueño y le envío un mensaje a mi familia, ya que tengo ocho años sin saber de ellos, ocho años fuera de Venezuela, no estoy lo mejor posible tuve un accidente”, comentó el señor.

Un segundo vídeo

Rubén no dudo en darle un plato de comida al venezolano, y gracias a las muchas vistas del vídeo regresó a buscarlo para ofrecerle trabajo e informar que ya se encuentra en contacto con la hija de Jiménez.

“Mucha gente quiere mandarle dinero, pero no quiero recibir dinero de nadie ya que eso se presta para malos entendidos. Yo le traje ropa, comida y estoy esperando que llegue, para hacerle la invitación de que se quede en mi casa”, notificó el influencer en el segundo vídeo.

En este sentido, aseveró que más adelante espera poder crearle una cuenta personal a Lewis, para que la gente que desee pueda ayudarlo de la mejor manera. Además, queda con la tarea de actualizar toda la situación en los próximos días.