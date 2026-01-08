Julie Restifo de luto por la muerte de su padre

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Julie Restifo está de luto por la muerte de su padre Giuseppe Restifo. Fue a través de las redes sociales que se conoció la noticia, por una publicación realizada por Josette, hija de Julie con el actor Javier Vidal.

Julie Restifo de luto

La joven que es una querida y respetada actriz, posteó imágenes de los momentos más especiales con el señor, de quien hasta el momento no se conoce de qué falleció o si presentaba alguna enfermedad.

“Me dejaste tanto grandpa. Todo lo que fuiste, lo llevaré siempre conmigo. Ya descansas en paz, como tu alma merece. Espero siempre bailes y rías de emoción”, escribió la artista.

En una de las fotografías la también modelo de 34 años, se mostró de pequeñita con unos lentes y la cara sonriente del señor.

Condolencias

El Centro Cultural Chacao, no dudo en extender un mensaje de condolencia para la familia Restifo, por la dolorosa pérdida.

“Nos unimos al duelo que embarga a la familia Restifo. Expresamos nuestras más profundas palabras de condolencias a nuestra querida, Julie Restifo. Hacemos votos por el descanso eterno del Sr. Giuseppe”, escribieron.

El Centro Venezolano Americano (CVA) también se unió al duelo, ya que el señor era miembro de su Junta Directiva.

“En duelo por tan irreparable pérdida, acaecida en España, hacemos llegar las más sentidas palabras de condolencia a sus familiares y amigos”, escribieron.