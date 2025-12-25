Chayanne de luto por la muerte de un ser querido: "Tú recuerdo por siempre"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, mostró su dolor por la partida de su querido amigo Tony Ocasio. Ambos vivieron momentos únicos en la música, cuando eran tan solo unos adolescentes parte del grupo juvenil “Los Chicos”.

Dolor de Chayanne

El intérprete de “Este ritmo se baila así”, posteó imágenes de su época de juventud junto al fallecido. Las fotografías demuestran la complicidad que vivieron con la agrupación en presentaciones por diversos lugares.

El boricua acompañó el post con un mensaje destacando que su recuerdo por siempre estará muy presente en su corazón.

“Cuantos ensayos, cuantas anécdotas de cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre, descansa en paz”, escribió.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar para Chayanne por parte de sus seguidoras.

¿De qué murió Tony?

De acuerdo con información recogida en diversos medios, el cantante falleció a causa de un infarto a los 58 años.

Sus familiares fueron quienes revelaron la noticia a través de las redes sociales el martes 23 de diciembre.

“Perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocernos y compartir. Tu voz, talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestro recuerdo”, dice el texto de la hermana.