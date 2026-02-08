Super Bowl LX: ¡Con Borregales como figura! Así fue la presentación de New England Patriots

Suscríbete a nuestros canales

New England Patriots ya están listos en Santa Clara para enfrentar a Seattle Seahawks en el Super Bowl LX. El equipo de Massachusetts busca su séptimo anillo de campeonato en una reedición del histórico duelo de 2015, esta vez en el imponente Levi’s Stadium de California.

La gran historia para Latinoamérica es la presencia del caraqueño Andy Borregales, el primer venezolano en alcanzar el "Súper Domingo". El pateador novato ha brillado durante toda la temporada, convirtiéndose en un símbolo de orgullo y talento para el deporte criollo en la NFL.

Tras sellar el pase a la final con un gol de campo agónico ante Denver, Borregales llega como una pieza clave para New England. La precisión del joven de 23 años podría ser el factor decisivo para que los Patriots recuperen hoy el trono del fútbol americano mundial.

Recuerda que puedes seguir todas las incidencias del magno evento deportivo a través de Meridano Televisión y Meridiano.net