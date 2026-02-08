Super Bowl LX: Artistas latinos apoyan a Bad Bunny, minutos antes del medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas de que Bad Bunny realice el medio tiempo del Super Bowl 2026, las redes sociales se han inundado de mensajes positivos para que el artista de 31 años, hago el mejor espectáculo posible.

Apoyo de Shakira

Shakira es una de las que ha expresado su apoyo y cariño al “Conejo Malo”, posteando en Instagram un video de cuando ella hizo el medio tiempo del Super Bowl en el año 2020, teniendo al boricua como invitado especial.

“Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, ha escrito.

Adamari López

La boricua no dudo en apoyar a su compatriota con una bonita imagen de ambos juntos y el mensaje. “Orgullo boricua. Hoy todos esperando para ver al nuestro Bad Bunny”, ha escrito.

Carlos Adyan

El conductor de Telemundo se encuentra en las instalaciones del Levi's Stadium para apoyar al artista ganador de tres premios Grammy este 2026.

“Hoy me siento muy orgulloso de este caballero que nunca se limitó a hablar nuestro idioma y que puso por encima”, ha señalado.

Jennifer López

La “Diva del Bronx” acaba de realizar un post en Instagram, resaltando el orgullo por ver a Bunny en el show en solitario y asegurando que lo hará increíble.

“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche. Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo”, ha mencionado.